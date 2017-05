Rossoblù agli Orsi per incontrare i tifosi

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi, sabato 13 maggio, i giocatori dell’Angelico Pallacanestro Biella saranno i protagonisti di un pomeriggio all’insegna dello sport, durante il quale incontreranno i tifosi, gli appassionati ed i fan, con i quali scatteranno foto e firmeranno autografi.

L'appuntamento

Per i piccoli visitatori de Gli Orsi, inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare una simpaticissima prova di abilità. Infatti, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 19 i piccoli ospiti della galleria commerciale avranno l’opportunità di provare il gioco del basket insieme agli istruttori qualificati ed alle squadre giovanili del vivaio rossoblu, che li aiuteranno a conoscere il bellissimo mondo della pallacanestro. Inoltre, dalle ore 16 fino alle ore 18 saranno ospiti del centro commerciale i bravissimi giocatori dell’Angelico, che coinvolgeranno i bambini in una simpatica sfida di tiro a canestro, nella quale, i primi 20 che riusciranno a far muovere la retina del cesto, riceveranno in premio dei biglietti per assistere alle partite di basket dagli spalti del Biella Forum.