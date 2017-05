Altri disagi in arrivo: lavori di riasfaltatura in via Lamarmora

BIELLA - Nuovi disagi in arrivo, per automobilisti e residenti, ma non solo. Un altro cantiere per le riasfaltature di primavera bloccherà il traffico in una delle strade principali della città: accadrà in via La Marmora, dove l'intervento sarà nei primi 150 metri a partire dalla rotonda di piazza Cossato, via Rosselli e via Ivrea. I lavori cominceranno la mattina di martedì 16 maggio e termineranno entro le 18 di giovedì 18, con la possibilità di riaprire la strada al transito delle auto in anticipo, come è accaduto nei giorni scorsi in via Milano.

Il punto

Il percorso alternativo prevede per l'ingresso a Biella la svolta in via Delleani per chi arriva da via Rosselli e da via Ivrea, per poi proseguire in corso Risorgimento e ritornare su via La Marmora all'altezza della rotonda. Lo stesso tragitto vale in direzione opposta, con la soluzione alternativa offerta dalla discesa in via Quintino Sella per poi sbucare in piazza Cossato. La segnaletica stradale che indicherà l'inizio dei lavori e le deviazioni sarà posata già lunedì.