Meteo Biella, le previsioni per domenica 14 maggio

METEO – Qualche raggio di sole anche per la nostra domenica. Il cielooggi sarà in prevalenza soleggiato con addensamenti più consistenti nelle prime ore del mattino. Sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi nelle ore più calde. Saranno possibili isolati deboli rovesci a ridosso dei rilievi alpini. Lo zero termico sarà stazionario sui 3000 m. I venti soffieranno deboli a tutte le quote, in montagna da ovest al mattino in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, variabili in pianura. La temperatura minima sarà di 14 °C mentre la temperatura massima sarà di 20 °C.