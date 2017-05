Sindaco e assessori incontrano i residenti del Villaggio La Marmora

BIELLA - Nuovo appuntamento, oggi, con l'iniziativa dell'amministrazione comunale di incontrare i residenti dei quartieri cittadini. Oggi il sindaco Marco Cavicchioli e la sua giunta incontreranno gli abitanti del Villaggio La Marmora. Lo scopo dell'iniziativa, che va avanti da mesi, è quello di rendere più vicina l'istituzione comunale alla popolazione, attraverso degli incontro dove possono emergere problemi da risolvere o segnalazioni di disservizi. Ad ogni appuntamento, finora, sono sempre state molte le persone che hanno voluto confrontarsi con il primo cittadino e la sua squadra di governo. Nel corso degli incontri, in Riva oppure a Chiavazza, sono sempre emersi temi importanti di discussione: richieste di sicurezza, lavori stradali e servizi migliori. Porte aperte per l'incontro, stasera, con sindaco e assessori dalle 20,30 in via Dorzano 2.