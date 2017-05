Ospedale, dall'autunno il parcheggio sarà a pagamento

BIELLA - Si va verso il pagamento del parcheggio dell'ospedale, nel comune di Ponderano, ma di fatto un servizio per tutto il territorio biellese. A meno di clamorosi colpi di scena, l'accesso al servizio avrà i seguenti costi: prima mezz’ora gratuita, poi si pagherà un euro per la tariffa giornaliera, a prescindere che si utilizzino gli spazzi auto per un’ora o per tutta la giornata. A questo accordo si è arrivati dopo mesi di polemiche, con sindaci e politici a misurarsi un tema scottante quale l'accesso al nuovo ospedale.

Il punto

Questo almeno l'orientamento del consiglio provinciale, presieduto da Emanuele Ramella Pralungo. Proprio oggi l'ente provinciale pubblicherà il bando per l'affidamento del servizio. Il gestore che si aggiudicherà l'appalto dovrà garantiere anche la sicurezza dell'area e la sua pulizia, oltre ad un sistema di controllo delle entrate attraverso sbarre azionate elettronicamente e allo sgombero neve.

Tempi

Difficile fare una previsione esatta sui tempi, anche se la speranza del presidente Ramella e del sindaco di Ponderano Elena Chiorino sono di avviare il nuovo servizio a partire dal prossimo autunno, tempo entro il quale sarà possibile svolgere i lavori per i vari impianti di video-sorveglianza e accesso al parcheggio.