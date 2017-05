Infarto, anziano muore solo in casa

ZUBIENA - E' stato praticamente il sindaco del paese a scoprire il decesso di Giancarlo Pistono, 71 anni, residente in paese. I fatti sono di ieri. L'altro giorno il sindaco Davide Basso aveva sentito il pensionato lamentarsi per qualche problema di salute. E quando, domenica, dall'agriturismo dove l'uomo pranzava tutti i giorni, hanno avvisato che non l'avevano visto, non ci ha pensato due volte. Il primo cittadino sapendo che l'anziano viveva da solo, ha quindi allertato sia i carabinieri sia il servizio sanitario del 118. I soccorritori sono entrati nell'alloggio, rompendo un vetro di una finestra per entrare, trovando l'uomo privo di vita, quasi certamente per un attacco cardiaco. Il medico legale che ha effettuato l'esame della salma, ha dato l'ok per la sepoltura. L'uomo è privo di familiari, quindi i costi per l'ultimo saluto saranno a carico dell'amministrazione comunale.