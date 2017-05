Furto in un ristorante con assalto alle slot machine

CASTELLETTO CERVO - Furto e danni, ieri, per i titolari del ristorante Ferrero del paese. Ignoti infatti sono riusciti ad entrare nonostante fosse pure scattato l'allarme, avendo il tempo di rubare i soldi in contanti presenti nella casa ed il contenuto delle cinque slot machine presenti in uno spazio del ristorante. Per quanto riguarda la cassa, i ladri sono riusciti a raccimolare circa 300 euro. Ancora da quantificare invece i soldi portati via dalle macchinette per i vari giochi. Sui fatti indagano i carabinieri che sono stati chiamati dai proprietari del ristorante. Si tratta dell'ennesimo colto ai danni di bar, di ristoranti o circoli ricreativi che abbiano slot machine. Che siano tutti opera di un'unica banda?