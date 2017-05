Soprana: per divertirsi rubano un trattore e girano per il paese

BIELLA – Un divertimento che ha sconvolto la quieta routine di un piccolo paese come Soprana. Ieri pomeriggio, cinque amici tra i 18 e i 21 anni, si sono impadroniti di un trattore (un vecchio Ferrari) trovato con le chiavi inserire. I ragazzi, tutti milanesi, ospiti in una seconda casa di uno di loro, sono saliti sul mezzo, lo hanno messo in moto e hanno percorso qualche chilometro per le campagne del paese. Il proprietario del mezzo, un coltivatore di 65 anni, accortosi della scomparsa del mezzo, ha chiamato i carabinieri pensando subito si trattasse di un furto. Il trattore è stato ritrovato poco distante ed esattamente come l’agricoltore lo aveva lasciato. E' bastato un chiarimento con i 5 giovani. Nessuna denuncia nei loro confronti.