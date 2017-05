Strade chiuse, maxi schermo e Notte Rosa... Biella si prepara al Giro d'Italia

BIELLA - Da venerdì è in distribuzione in città (lo si può trovare alla sede Atl di piazza Vittorio Veneto) il pieghevole con il percorso dalla città fino al santuario della Castellania-Oropa, tappa numero 14 del Giro d'Italia del centenario, in programma per sabato 20 maggio. Il documento tascabile contiene le notizie utili per poter seguire al meglio l'evento sportivo, a cominciare dal tracciato che i ciclisti seguiranno dall'ingresso a Biella dalla rotonda della Trossi in corso Europa, per poi salire fino a piazza San Paolo, viale Roma, piazza Adua, viale Macallé, via Galimberti, via Fecia, via Pietro Micca, via Cavour e via Ramella Germanin e proseguire lungo la strada vecchia attraverso Cossila San Grato.

Divieto di transito

Il transito sarà vietato alle auto non autorizzate dal Bottalino al Santuario di Oropa fin dalle 9 del mattino di sabato 20. Sulle strade urbane interessate dal passaggio invece la chiusura scatterà due ore prima dell'arrivo della corsa, intorno alle 14,30 secondo il cronoprogramma della tappa comunicato dagli organizzatori. Sarà comunque consentito attraversare il tracciato per casi di assoluta necessità dai varchi che saranno individuati e comunicati dalle forze dell'ordine. Piazza Martiri ospiterà l'Open Village degli sponsor della corsa e qui sarà possibile anche seguire la tappa dal maxischermo.

L'evento

In piazza Martiri è prevista anche la breve sosta in città della carovana del Giro d'Italia, la tradizionale sfilata di mezzi pubblicitari che distribuiscono gadget ai fans. A tappa terminata invece la festa si sposterà in piazza Duomo, dove è in programma la Notte Rosa con cibo, bevande e musica dal vivo fino a sera. Tre corse speciali della linea Atap Biella-Oropa inoltre partiranno dal centro commerciale Gli Orsi per facilitare chi vuole raggiungere il traguardo senza avere problemi di parcheggio.