Biella si prepara al Giro con la «Notte in Rosa»

BIELLA - La città festeggia l'arrivo del Giro d' Italia con la «Notte in Rosa» in Piazza Duomo sabato 20 Maggio, un maxi-evento, che dalle 19.30 accenderà il centro fino alle 2 di notte. In piazza, oltre alla musica anche una «volata» di Uomini-Bici: l'installazione artistica di Paolo Barichello che dopo aver fatto bella mostra di sè al Parco della Burcina, è approdata in Duomo per accogliere gli amanti del Giro all'ombra del Battistero già da qualche giorno, come il Santuario di Oropa, appositamente colorato di rosa.

L'evento

cinque postazioni di Track-Food operativi e tre punti beverage curati da «il Caffettino», «Caffè Galileo» e «Walhalla» con particolare attenzione ai prodotti «Made in Biella», mentre l'organizzazione è stata affidata al binomio NightLife Project e Fabbrica dell'Oro; una partnership, quella tra la struttura specializzata nella direzione artistica di eventi e la discoteca cittadina, che già aveva inanellato il successo di pubblico in occasione del ritorno della «Folle Notte» del Piazzo lo scorso febbraio. Si partirà dalle 19.30 con l'esibizione live delle Folhas, un trio tutto al femminile di violino, voce e chitarra, un'atmosfera pop-folk italiano e internazionale. Alle 21.30 sul palco passa al 4Set di Alex Gariazzo, musicista biellese che in città non ha bisogno di presentazioni. Classe 1972 lega a doppio filo buona parte della sua carriera a quella di Fabio Treves, il più celebre blues-man italiano. Un live coinvolgente che tocca le maggiori hit della storia del pop-rock. All'interno del palinsesto artistico troverà il proprio spazio anche la danza. Saranno due tra le più importanti scuole di ballo biellesi (Brodway Accademy e 4Dance) a curare le coreografie negli spazi tra le esibizioni live e ad animare il palco nel corso del dj set in collaborazione con il «Gilda» di Castelletto Ticino. Alle 23.30 in fine Piazza Duomo si trasforma in discoteca con i djs Filippo Regis & Trope.