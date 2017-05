Biella di sera, gli appuntamenti di lunedì 15 maggio

BIELLA – Inizio in relax per questo primo giorno della settimana che ci permette di riprendere gradualmente i nostri ritmi. Ecco le nostre proposte.

Cinema

Alle 21 al Cinema Verdi, di Candelo, in sala 1 alle 21.30, Adorabile nemica Regia si Mark Pellington e con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon, Thomas Sadoski. In sala 2 per la rassegna «Tutti pazzi per il cinema, la comunità che guarisce», tavolo per la promozione della salute mentale presenta «Assolo». Ingresso 5 euro. Info: Cinema Verdi 015 2538927, www.cinemaverdi.it, cinemaverdi@mclink.it.

Arte

Passeggiando in centro in quella che si prospetta una calda serata potrete ammirare in Piazza Duomo l'opera di Paolo Barichello, designer e artista (ma anche ristoratore: è suo il Mov-Ing di Chiavazza) che ha realizzato la scultura-installazione «Evoluzione Rocca» una grande rocca, la tradizione tessile, attorno cui è avvolto un filato tricolore, più un quarto filato di colore rosa. Questi fili fuoriescono dalla rocca e vanno a innestarsi su sculture artistiche realizzate in legno, di lunghezza e altezza di circa tre metri. Le bici-uomo, ispirate al ciclismo ma anche al pedalare nel senso di lavoro-operosità, rappresentano la capacità delle imprese che sanno fare innovazione anche allontanadosi dal tessile, mantenendo un forte legame con la tradizione artigianale e imprenditoriale biellese con i suoi valori: serietà, creatività, imprenditorialità. L'opera è dedicata allo spirito imprenditoriale sano, legato al territorio e ai valori etici del lavoro.