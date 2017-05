Aperitivo con i tifosi, riposo e nuovo raduno ad agosto

BIELLA - Settimane di riposo in casa Pallacanestro Biella prima delle ultime sessioni di allenamento. La squadra domani sera inconterà i tifosi all'Agorà Palace Hotel per il tradizionale aperitivo di fine stagione prima del «rompete le righe» fino a fine mese. Quasi tutti i ragazzi faranno rientrano a casa, chi in Italia e chi all'estero, per poi ridarsi appuntamento al Biella Forum lunedì 29 maggio.

Al lavoro, da giugno

Nelle prime due settimane di giugno i rossoblù torneranno al lavoro per riprendere confidenza con gli allenamenti e mantenersi in condizione, ma soprattutto impostare insieme al preparatore fisico Roberto Marocco i piani individuali per il lavoro estivo. Nello stesso periodo della post season, lo staff tecnico effettuerà alcune valutazioni in vista della nuova stagione, la terza a Biella per coach Michele Carrea, che ufficialmente avrà inizio mercoledì 16 agosto con tre giorni di test e visite mediche. Dal 23 agosto l'Angelico sarà impegnata in altura, a Bielmonte, per il ritiro di precampionato.