Meteo Biella, le previsioni per martedì 16 maggio

BIELLA – Giornata soleggiata quella di oggi sulla città e sul territorio il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti lungo la fascia alpina e pianure adiacenti. Le precipitazioni saranno assenti. Lo zero termico è in marcato aumento fino a 3600 m. I venti soffieranno deboli, da nord sulle Alpi in rotazione da est in serata e orientali sull'Appennino. Calmi in pianura. La temperatura minima sarà di 15 °C mentre la temperatura massima sarà di 27 °C.