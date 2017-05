Vigliano, gli rubano il Rolex con l'inganno

BIELLA – Non ha fatto in tempo a fermare la donna che lo ha raggirato. Ieri mentre l'uomo, 69 anni residente a Biella, stava consegnando una busta nei pressi di via Rivetti a Vigliano, una sconosciuta gli si è avvicinata, lo ha distratto con un pretesto, gli ha afferrato il braccio e in un istante è riuscita a sottrargli l'orologio che stava indossando e ad allontanarsi immediatamente facendo perdere le proprie tracce verso Valdengo. L'orologio valeva circa 5000 euro.

L'uomo, che si è accorto soltanto negli istanti successivi del danno subito, ha chiamato i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno raccolto la sua testimonianza: la donna aveva circa 30 anni, capelli scuri e un forte accento straniero. I primi controlli nella zona da parte dei militari dell'Arma non hanno dato nessun esito. Continuano le indagini sull'accaduto.