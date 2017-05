Svolta nel progetto «015», a sorpresa apre un nuovo negozio: è Angelico

BIELLA - Non è ufficiale, ma certo. Nei prossimi giorni aprirà un negozio Angelico legato al progetto "015». In via San Filippo sono in corso i lavori di sistemazione degli spazi, come facilmente riscontrabile passandoci. I titolari però al momento non commentano la notizia, in attesa dell'ufficialità che dovrà arrivare dai promotori dell'idea. Sull'intero progetto nei giorni scorsi era calata una nube di scetticismo, anche in ragione della chiusura di «Masala». Ora invece il progetto pare riprendere vigore grazie all'importante novità degli storici imprenditori, anche legati alla Pallacanestro Biella.