Amazon: via alle assunzioni per gli operatori di magazzino

BIELLA – Oggi Amazon Vercelli apre la possibilità di candidarsi per le posizioni da operatori di magazzino del centro di distribuzione locale. Le assunzioni saranno gestite attraverso le agenzie per il lavoro locali Adecco e Manpower, con la possibilità di inviare la propria candidatura alle posizioni aperte attraverso il sito di offerte di lavoro del gruppo www.lavora-con-amazon.it e attraverso i siti delle due agenzie.

Un evento importante per il territorio

«È un giorno importante per il nostro territorio, in cui tutte le persone interessate a lavorare per Amazon, potranno finalmente inviare il proprio curriculum, ed interfacciarsi con questa nuova realtà, entrando in contatto diretto sia con Amazon che con le agenzie incaricate della selezione, per reperire tutte le informazioni necessarie» ha dichiarato il sindaco di Vercelli, Maura Forte.

Come avverranno le selezioni

E da Amazon spiegano: «Una prima selezione dei curricula sarà svolto delle agenzie per il lavoro, le quali seguiranno i criteri condivisi con Amazon. In seguito, i candidati saranno invitati a svolgere un test motivazionale. Dopo questa prima fase, l’iter di selezione per gli specialisti di processo si differenza da quello degli operatori di magazzino. I candidati alle posizioni di specialisti di processo, una volta selezionati dalle agenzie per il lavoro, sosterranno un colloquio con un team di Amazon composto da manager delle funzioni Risorse Umane e Operations. Invece gli operatori di magazzino, addetti alle operazioni di ricevimento, stoccaggio, prelevamento e spedizione, sosterranno un colloquio con l’agenzia e a seguito dell’esito positivo dello stesso inizieranno il processo di formazione della durata di tre giorni. Per le posizioni disponibili di operatori di magazzino non occorrono esperienze pregresse nel settore: Amazon provvederà alla formazione necessaria con uno specifico programma di inserimento e una formazione sul campo».

La data

Il prossimo 25 maggio presso piazza Cavour di Vercelli dalle 9 alle 19 saranno presenti addetti alla selezione sia di Amazon che di Manpower per rispondere a domande e curiosità e per fornire supporto nell’invio della candidatura.