Biella di sera, 5 cose da fare martedì 16 maggio

BIELLA – La settima si arricchisce di eventi già da questa sera. Ecco le nostre proposte per godervela al meglio.

Musica

Alle 21.30 sul palco del Biella Jazz Club, la cantante Giusy Consoli con il suo quartetto per un omaggio a Billie Holiday. Per il centenario della nascita di una delle più grandi interpreti blues e jazz della storia con Giusy Consoli, già vocalist del Distretto 51 e poi apprezzata interprete di jazz, canzone napoletana d’autore e bossanova ripercorriamo i grandi successi della cantante americana. In quest’impresa, che lei stessa ha definito il concerto della vita, ha cercato «partner» con cui stabilire un rapporto di collaborazione non solamente tecnico o musicale, ma fondato sull’incontro di sensibilità umane e artistiche in grado di interagire al meglio. Li ha trovati nel pianista Michele Franzini, nel contrabbassista Attilio Zanchi e nel batterista Francesco D’Auria, una ritmica di eccezionale valore. Consoli e i musicisti in scaletta hanno messo i classici della cantante statunitense, nata da una notte d’amore tra il sedicenne Clarence Holiday, un suonatore di banjo, e la tredicenne Sadie Fagan, ballerina di fila.

Cinema

Al Cinema Verdi di Candelo, alle 21, Mexico! Un cinema alla riscossa. Regia di Michele Rho. Cast: Antonio Sancassani, Moni Ovadia. Il Cinema Mexico è una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano, la sua storia è legata indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani che da trent'anni la gestisce in modo indipendente e libero curandone maniacalmente ogni singolo aspetto. I 33 anni di Rocky Horror Picture Show e i due straordinari anni di Il vento fa il suo giro sono solo alcuni dei successi che hanno reso la sala un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema di qualità.

Eventi speciali

All'Agorà Palace Hotel, un apericena in compagnia della #BiellaFamily per salutare le emozioni del campionato e darsi appuntamento all'estate. Squadra, staff tecnico e dirigenza di Pallacanestro Biella vi aspettiamo numerosi dalle 19.30 per il tradizionale meet & greet di fine stagione. Nell'incantevole cornice della terrazza panoramica dell'hotel, tra le più suggestive location della città, De Vico e compagni incontreranno sponsor, tifosi e giornalisti per un momento di festa a coronamento della spettacolare stagione appena conclusa, arricchita dall'incredibile record di quindici successi consecutivi tra le mura del Biella Forum e il primo posto in A2 al termine della regular season. In compagnia dei rossoblù, sarà possibile gustare un aperitivo con una consumazione completa al costo di 12 euro; prezzo speciale di 5 euro invece per ogni consumazione extra.

Seminari e conferenze

Alle 20.30 presso la sala conferenze del Museo del Territorio di Biella, (via Q. Sella 54). Nell'ambito del Progetto «Promozione della salute. Sani stili di vita - alimentazione e movimento - sport all'aria aperta» promosso e coordinato dal Comune di Biella in collaborazione con Asl di Biella, Compass Group Italia S.p.A. (Gestore Servizio di Ristorazione Scolastica), Ipercoop Biella, In Sport s.r.l. s.s.d (Gestore Piscina Comunale M. Rivetti), CucinaNatura.it. Relatore: Dott. Marco Bo, Consulente Alimentare di CucinaNatura.it. Ingresso libero. Info: assessorato allo sport Città di Biella, 015 3507630, www.comune.biella.it, info@cucinanatura.it.

Alle 20.30 presso il centro per le famiglie il Patio, via Orfanotrofio 16, stasera «Fare i genitori nella separazione: come leggere emozioni e comportamenti dei figli». Patrizia Bagnasco, neuropsichiatra infantile AslBi, Roberta Boccato, mediatrice familiare di Geco. A cura di Geco (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione). Ingresso gratuito con penotazione obbligatoria. Info: Il Patio 015 8352462 o 335 7920454, patio@consorzioiris.net.