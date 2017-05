Meteo Biella, le previsioni per mercoledì 17 maggio

BIELLA – Il sole si coprirà un po' nella giornata di oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso con addensamenti lungo la fascia pedemontana e pianure adiacenti; al pomeriggio aumento di nubi fino a cielo irregolarmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso dei rilievi alpini. Al pomeriggio sono previsti deboli rovesci sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina. Lo zero termico è in calo in serata fino ai 3400 m. I venti soffieranno deboli a tutte le quote, di direzione variabile in montagna e da est-nordest in pianura. La temperatura minima sarà di 16 °C mentre la massima sarà di 28°C.