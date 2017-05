Furti a Portula, via orologi e monili

BIELLA - Doppio furto a Portula, nei giorni scorsi. Nella mattinata di ieri ignoti sono entrati in un'abitazione (dopo aver rotto una finestra del bagno) in un momento in cui i proprietari erano assenti. I ladri hanno portato via alcuni orologi del valore complessivo di circa 500 euro. La notte scorsa, invece, altro furto in una casa del paese, dove sono stati portati via dei monili in oro del valore ancora da quantificare. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri, cui si sono rivolti i proprietari delle due abitazioni. Da capire se si tratta di persone provenienti da fuori paese o residenti della zona che, magari, conoscono le abitudini delle vittime dei due colpi messi a segno.