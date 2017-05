Gli abiti dei professionisti dell'equitazione parlano biellese

BIELLA – Sono biellesi le stoffe utilizzate per l'abbigliamento da equitazione di alta gamma. Ad utilizzarle è un'azienda sartoriale bresciana la Ivjtex che sta conquistando il mercato italiano ed è pronta per colonizzare anche il mercato internazionale.

La certezza dei tessuti made in Biella

Una nuova realtà nel settore che però in poco tempo ha attirato l’attenzione di cavalieri e amazzoni professionisti. Il progetto è nato dall’unione di due passioni, la sartoria artigianale e i cavalli. Jacopo Vidaletti, nella sua sartoria, realizzava abiti per il tempo libero, cappotti, giacche, camicie, pantaloni, tutto rigorosamente su misura. Poi la scoperta di una nuova passione, quella per i cavalli e per l’equitazione e il desiderio di creare qualcosa di speciale anche per quel mondo. Sono nate così le prime giacche pensate per il concorso ippico. La creazione di un capo da equitazione non è un gioco da ragazzi. Ogni processo è curato nei minimi dettagli dalla scelta dei tessuti che arrivano rigorosamente da Biella. La creazione di ogni singolo capo è artigianale e ha un po’ il sapore della sartorialità d’altri tempi.

A quattro mani con il cavaliere

A supportare Jacopo nel progetto è stato Cristiano Mion, cavaliere internazionale di comprovata esperienza. Il cavaliere azzurro ha infatti messo a disposizione la sua esperienza sui campi di gara per indicare a quali necessità debbano rispondere giacche e camicie da gara che devono, prima di ogni altra cosa, assecondare ogni movimento del cavaliere senza creare la minima costrizione, ma anche essere traspiranti, facilmente lavabili per adattarsi facilmente allo sport, seppur declinato nella sua versione più elegante. Oggi in un mondo di pret-a-porter, le tempistiche e la perfezione di questo tipo di artigianato sono una rarità. Ivjtex lavora per le migliori scuderie italiane e il suo nome è sempre più apprezzato.