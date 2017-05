Biella di sera, gli appuntamenti di mercoledì 17 maggio

BIELLA – Una serata che ci pone davanti ad una scelta quella di oggi. Scatenarci a ritmo di musica o rilassarci gustandoci un buon film o una conferenza. A voi l'ardua scelta. Ecco le nostre proposte.

Locali

Questa sera grand opening al Marinella di Viverone. Pista più grande, due chioschi bar adiacenti alla pista e due in sala Musica per tutti: fino a mezzanote il classico latino americano del Marinella, e da mezzanotte alle 2 Dj Seven e tutto lo staff del Bar Chalet.

Cinema

Al Cinema Verdi di Candelo, alle 21, Mexico! Un cinema alla riscossa. Regia di Michele Rho. Cast: Antonio Sancassani, Moni Ovadia. Il Cinema Mexico è una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano, la sua storia è legata indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani che da trent'anni la gestisce in modo indipendente e libero curandone maniacalmente ogni singolo aspetto. I 33 anni di Rocky Horror Picture Show e i due straordinari anni di Il vento fa il suo giro sono solo alcuni dei successi che hanno reso la sala un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema di qualità.

Storia e fotografia

Alle 21 presso la sede DocBi, via Marconi 26/a a Biella, incontro con il dott. Michele Musso (vice-presidente di Augusta) e l'arch. Gianni Valz Blin (tra i biellesi soci fondatori) che illustreranno la storia e l'attività dell'associazione culturale Augusta, che ha l'obiettivo di condurre ricerche sul patrimonio culturale e comunitario delle comunità walser. Info: DocBi 015 31463 o 015 7388393, www.docbi.it, docbi@docbi.it.

Alle 21 a Palazzo Boglietti, via F.lli Rosselli 102bis a Biella, serata fotografica con Diego Barbieri: «La fotografia sportiva». Ingresso libero (dal ristorante Boglietti) fino ad esaurimento posti. Info: www.fotoclubbiella.it.