Deontologia e fiducia, gli infermieri si interrogano

BIELLA - Infermieri a confronto, venerdì. Questo il tema dell'appuntamento organizzato per dopodomani, dal Collegio Provinciale di Biella dell'Ipasvi. Il programma prevede una conferenza stampa alle ore 11, nella sala conferenze di via Ivrea 22, presso gli spazi della Lilt. All'incontro parteciperà anche Rita Levis (presidente del Collegio di Biella) e Annalisa Silvestro (senatrice della repubblica con vari incarichi in commissioni sanitarie e sui temi degli infortuni sul lavoro, nonché membro del comitato nazionale dell'Ipasvi). Nel pomeriggio ci sarà l'incontro, dal titolo: "Deontologia e fiducia: infermieri biellesi ed esperti riflettono». All'appuntamento sono state invitate le massime autorità civili e legate al mondo della medicina del territorio.