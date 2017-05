Meteo Biella, le previsioni per giovedì 18 maggio

BIELLA – Tornano le nuvole sui nostri cieli. Domani infatti è previsto cielo irregolarmente nuvoloso con nubi più compatte su zone montane e pedemontane alpine nordoccidentali e con aumento della copertura fino a cielo nuvoloso in serata. Si verificheranno rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, deboli o localmente moderati su zone montane e pedemontane alpine; fenomeni in estensione alle pianure adiacenti dal tardo pomeriggio ed in generale intensificazione dalla serata. Lo zero termico è in marcato calo fino a 2900-3000 m in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali in montagna in intensificazione in serata, deboli localmente moderati da nordest sulle pianure orientali; deboli di direzione variabile altrove. Dalla serata possibili e locali grandinate associate ai fenomeni più intensi. La temperatura minima sarà di 17 gradi e la temperatura massima sarà di 24 gradi.