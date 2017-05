Drammatico scontro con un capriolo: muore motociclista di 38 anni

MONGRANDO - E' morto sul colpo, questa mattina, intorno alle 6, in via Gramsci a Cerrione, Roberto Raimondo (38 anni). L'uomo a bordo della sua moto pare abbia investito un capriolo: l'impatto è stato fortissimo, facendolo cadere a terra in modo fatale. Vani i soccorsi, arrivati dall'ospedale e chiamati da automobilisti di passaggio che hanno visto la drammatica situazione.

I fatti

L'uomo stava viaggiando sul rettilineo che porta verso frazione Magnonevolo, sulla sua Kawasaki modello "Zx 600", quando l’animale gli avrebbe, secondo una prima ricostruzione, tagliato la strada. Impossibile per il motociclista evitarlo. Quindi la caduta a terra, mortale. L'esatta di dinamica dei fatti è comunque al vaglio dei carabinieri. L'uomo lascia la moglie e la madre.