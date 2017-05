Addio ad Antonio Rutigliano, stroncato da un tumore

BIELLA - E' morto per un tumore, contro cui ha lottato per diverso tempo, a soli quarant'anni. Sarà celebrato questa sera a Pavignano nella chiesa di San Carlo (ore 20), il rosario di Antonio Rutigliano. L'uomo aveva 41 anni, ed è deceduto all'ospedale di Biella, nel reparto di oncologia dove era ricoverato per le cure del caso. Negli ultimi tempi era assistito dal personale dell'Hospice, il servizio di cure palliative. L'uomo lascia la madre Maria e il papà Giuseppe. Ma non solo. Nel dolore, anche il fratello Michele, la sorella Maria e in nipoti. Il funerale è stato programmato per domani. La salma sarà quindi tumulata nel cimitero della città di Biella