Diversità e integrazione, un convegno all'ospedale

BIELLA - Sabato 20 maggio, a partire dalle 9 nella sala convegni dell’ospedale, la Fondazione Olly Onlus, in collaborazione con l’Asl e con l’Ufficio scolastico territoriale di Biella, organizza un incontro informativo rivolto a genitori, insegnanti, personale scolastico e operatori sanitari.

Diversità e arricchimento

«Integriamoci! La diversità come arricchimento»; questo il titolo scelto per un meeting che è soprattutto una occasione di confronto per favorire una crescita costruttiva e valoriale delle nuove generazioni. Interverranno professionisti specializzati in ambiti diversi per fornire molteplici spunti di riflessione e affrontare le problematiche in un’ottica di inclusione.

L'incontro

L’intento è quello di valorizzare la diversità, in modo da trovare soluzioni per superare i problemi spesso legati alla differenza tra generazioni a confronto. Un incontro promosso soprattutto per consolidare sempre più una partnership educativa, tra scuola, famiglia e comunità di riferimento, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel rispetto delle competenze. Una sinergia necessaria per contrastare l’abbandono, la dispersione, il disinteresse verso la scuola e, dunque, importante per prevenire il disagio giovanile.