Cavaglià, ubriaca al volante: denunciata e addio alla patente

CAVAGLIA' - Non aveva solo bevuto prima di mettersi alla guida. Aveva bevuto a tal punto da avere un tasso alcolico nel sangue cinque volte superiore a quanto consentito dalla legge. Per A. B. (41 anni, residente in paese) un bel po' di guai, insomma, dopo il controllo dei carabinieri avvenuto nei giorni scorsi. I militari hanno fermato la donna, dopo aver visto sbandare l'automobile. Dal controllo dell'alcool-test è emerso l'abuso di alcool. Per la donna quindi, addio patente di guida e denuncia penale. Se l'automobile risulterà di sua proprietà, il mezzo sarà sequestrato dall'autorità giudiziaria. I fatti sono dei giorni scorsi.