Presidente Ascom investito, Novaretti in ospedale

BIELLA - Mario Novaretti è stato investito nei pressi della rotonda di Piazza Adua, in città, in città. Il presidente dell'Ascom ha riportato serie ferite, per la cui guarigione la prognosi è ancora riservato. Portato in ospedale con un'ambulanza del servizio del 118, l'ex sindaco di Gaglianico è stato soccorso dagli agenti della polizia municipale, chiamati dalle persone che hanno assistito all'incidente. Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, Novaretti stava attraversando la strada che collega Piazza Adua con via Macallè, senza accorgersi dell'arrivo di un'auto guidata da un quarantenne, che non è riuscito a frenare in tempo. Saranno comunque gli agenti della municipale ad accertare le diverse responsabilità. I fatti sono avvenuti intorno alle 19. Novaretti (titolare di un negozio di fiori in via Torino, storica figura politica della Democrazia cristiana biellese) è sempre stato cosciente durante l'incidente ed i soccorsi ricevuti.