Meteo Biella, le previsioni per venerdì 19 maggio

BIELLA – Si preannunciano temporali per la giornata di oggi sulla città e sul territorio. Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite dal tardo pomeriggio/serata a partire da sudovest. Sono previsti rovesci temporaleschi diffusi, forti e localmente molto forti sul Biellese; temporali forti anche sulle pianure tra Torinese e Novarese con una generale attenuazione delle precipitazioni dalla serata. Quota neve in netto calo fin sui 1800-2000 metri. Lo zero termico è in marcato calo nel corso della giornata fino a 2500 metri in serata con valori inferiori sull'arco alpino attorno ai 2200 m. I venti soffieranno al mattino dai quadranti meridionali, moderati o forti in montagna e deboli o moderati in pianura. Successiva attenuazione e rotazione da nord-nordovest. Raffiche molto forti in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi. Saranno possibili locali grandinate associate ai temporali più intensi. La temperatura minima sarà di 16°C mentre la temperatura massima sarà di 20°C.