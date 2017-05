Novaretti fuori pericolo, forse già dimesso dall'ospedale in giornata

BIELLA - E' ancora ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano, Mario Novaretti presidente dell'Ascom, che ieri è stato investito tra Piazza Adua e via Macallè, da un'auto che non è riuscita a fermarsi mentre il commerciante attraversava la strada.

Oggi

Mario Novaretti è in osservazione in uno spazio del Pronto Soccorso per situazioni di media gravità. La ferita più grave del commerciante (ha un negozio di fiori in via Torino) è una brutta frattura ad un avambraccio, oltre ovviamente a diverse escoriazioni su tutto il corpo dovute all'impatto violento con l'auto. L'ex politico e amministratore pubblico comunque è fuori pericolo e, se il quadro clinico dovesse continuare a migliorare, potrebbe anche essere dimesso già in giornata.