Biella di sera, tutti gli appuntamenti di venerdì 19 maggio

BIELLA – Un ricchissimo inizio del fine settimana ci attende tra anticipazioni del Giro d'Italia, serate musicali, cinema, incontri e tanto altro. Ecco i nostri consigli.

Giro d'Italia

Alle 18 a Valdengo partendo dal Municipio, via Roma 101. La vigilia della Castellania-Oropa e l'antivigilia della tappa con partenza in paese sarà vissuta a Valdengo con la camminata rosa: i partecipanti partiranno dal centro del paese, davanti al municipio in via Roma 101, intorno alle 18. Da qui il corteo rosa si muoverà per raggiungere la Terrazza San Rocco, dove sarà offerto l'aperitivo a tutti i partecipanti. L'appuntamento con la corsa sarà invece domenica 21, fin dalle prime ore del mattino, per l'attesa del via della Valdengo-Bergamo. Info: www.comune.valdengo.bi.it.

Al Santuario di Oropa c'è una possibilità da non perdere per i cicloamatori che vogliono non solo vedere da vicino l'arrivo della Castellania-Oropa ma anche passare una parte della giornata (o delle giornate) pedalando. Le escursioni guidate a cura di Csen Biella prevedono molteplici possibilità: la più articolata comincia venerdì 19 con una salita in due tappe, con pernottamento nel vecchio monastero della Trappa di Sordevolo e arrivo a Oropa la mattina di sabato 20. Gli itinerari di sabato 20 partono da Lessona, Camburzano e Biella e ce n'è anche uno in notturna per la sera del 19 da Bielmonte ad Oropa. A richiesta si potranno noleggiare mtb ed e-bike. L'escursione delle guide di Mtb di Cascina Alé parte alle 8 di sabato 20 dal piazzale del Mercatone Uno a Biella e risale verso Oropa lungo i sentieri della valle, e il prezzo è di 35 euro. Prezzi variabili da 150 a 49 euro. Info: 335 5744184 o 333 2813069 - Cascina Alè - 348 5302843, https://www.facebook.com/cascina.ale/.

Musica

Alle 21.30 al Brich di Zumaglia al venerdì sera sulla panoramica terrazza del Castello al Brich di Zumaglia ritorna la rassegna musicale «Note lunatiche: scortami gentilmente a un concerto sotto le stelle». L'appuntamento coinvolge ospiti provenienti da fuori provincia, artisti di qualità con progetti particolari, capaci di incuriosire e fruibili da tutti, selezionati da Mattia Rodighiero ed Elena Pilotto. Ogni serata inizia alle 21.30 ed è a ingresso libero. Si prosegue stasera con due ospiti: i Lame, un altro terzetto, ma originario di Torino, che propone un insolito mix di follia noise-punk, country un po' malato e blues cadenzato; i «23 and Beyond the infinite» che giungono dalla provincia di Benevento e che si lasciano ispirare dal genere neo-psych, molto noto fuori dai confini nazionali. In caso di brutto tempo annunciato saranno ospitati nelle sede di Teatrando in via Ogliaro 5 a Biella. Info: Ars Teatrando 333 5283350, www.facebook.com/Note Lunatiche, info@brichdizumaglia.it

Alle 19 alla Libreria Vittotio Giovannacci, via Italia 14. Stasera il ciclo di eventi Solchi e Parole lascerà per una sera la consueta location di Cigna Dischi e si sposterà presso la libreria Vittorio Giovannacci, per una serata interamente dedicata ai Beatles. Grazie alla partecipazione e all'aiuto di Meccaniche Creative, lo studio di grafica biellese che altre volte è stato protagonista di collaborazioni con Solchi e Parole, il caffettino di Via Duomo 6, Erboristeria Olistica, Parrucchiere Gaggino e Max&Co di Biella, insieme alla stessa libreria Giovannacci, venerdì 19 si terrà la prima edizione del Trivial Beatles Pursuit. L'evento ha anche lo scopo di presentare l'appuntamento con Microsolchi e il suo weekend dedicato ai Beatles, che si terrà presso il Chiostro di San Sebastiano a Biella sabato 27 e domenica 28 maggio. Info: solchieparole@gmail.com

Cinema

Al Cinema Verdi di Candelo, in sala 1: «Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse». alle 20 e alle 22.15. In sala 2: «Manhattan», versione restaurata in 4k. Alle 20 e alle 22.15.

Teatro

Alle 20.30 al Teatro Sociale Villani «Marco Pantani – Il campione fuori norma» lo spettacolo che andrà in scena alla vigilia della tappa al teatro Sociale Villani. Scritto da Alessandro Albertin, che sarà anche il protagonista insieme a Francesca Botti, è liberamente tratto dal libro «Il capro espiatorio–Il rituale vittimario: il caso Marco Pantani» di Maria Rita Ferrara. La regia è affidata a Michela Ottolini. Lo spettacolo si concentra sul dopo-Madonna di Campiglio, quando il Pirata venne estromesso dal Giro d'Italia che stava dominando per l'ematocrito alto: «Da qui comincia un accanimento mediatico e giudiziario nei suoi confronti che non ha precedenti» dicono gli autori. «Pantani diventa per molti 'il dopato d'Italia'. Si può dire che il tutto sia servito a qualcuno? Che abbia fatto comodo a certi meccanismi di potere? Si può dire che Marco Pantani sia stato un capro espiatorio per lo sport italiano? Partendo da queste domande abbiamo cercato di capire se quanto successo dopo Madonna di Campiglio fosse normale. Oppure no.». Info: www.ilcontato.it.

Seminari e workshop

Dalle 19.30 a Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, nell'ambito del progetto «Una città per le donne. Cinema, arte e partecipazione». Nell'ambito della rassegna di incontri «Raccontarsi per incontrarsi»: incontri sulle differenze di genere e il rapporto genitori-figli. Stasera alle 19.30 aperitivo e alle 20.30 convegno: «Tra i generi: la costruzione di nuove modalità relazionali», con Dott.ssa Lucia Portis, Dott. Carlo Dalmeri, Il Cerchio degli Uomini. Info: Associazione Non Sei Sola 800266233, nonseisola@gmail.com.

Alle 21 a Tollegno, spazio 0-100, via Garibaldi 70, la serata: «Siamo come mangiamo», con la Dott.ssa tollegnese Debora Duò, biologa nutrizionista specializzata in patologia clinica: principi di una corretta alimentazione, come fare una dieta sana: a chi rivolgersi, come ottenere e mantenere i risultati, le patologia portate da una cattiva alimentazione.