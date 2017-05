Lavori finiti, riapre via La Marmora

BIELLA - Come da programma dell'ufficio dei lavori pubblici dell'amministrazione comunale, è stata riaperta ieri dopo tre giorni di chiusura via La Marmora nel tratto tra la rotonda di via Ivrea e quella di corso Risorgimento. I lavori avevano inevitabilmente portato qualche disagio per automobilisti e per residenti, vista l'importanza dell'arteria stradale. Le asfaltature di primavera riprenderanno lunedì: sono previsti cantieri e divieti di transito e di sosta in via Aldo Moro, su un tratto della corsia Nord di via Tripoli, in piazza Colonnetti e in piazza De Agostini.