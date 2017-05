Meteo Biella, le previsioni per sabato 20 maggio

BIELLA - Cielo sereno o poco nuvoloso sulla città e sul territorio con residui addensamenti nel nelle prime ore della mattinata e qualche cumulo nelle ore centrali della giornata a ridosso delle Alpi. Al pomeriggio possibilità di qualche debole ed isolato rovescio a ridosso delle Alpi. Lo zero termico è in aumento fino ai 2800-2900 m. I venti soffieranno da nord, moderati in montagna e deboli o localmente moderati altrove. Rinforzi moderati per locali condizioni di foehn nelle vallate alpine, più sostenuti in Val d'Ossola. La temperatura minima sarà di 11 °C mentre la massima sarà di 24 °C. Buona giornata.