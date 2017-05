Meteo Biella, le previsioni di domenica 21 maggio

BIELLA – Un’altra giornata serena sulla città e sul territorio. Il cielo sarà limpido con possibili formazioni di cumuli pomeridiani sui rilievi. Le precipitazioni saranno assenti. Lo zero termico è in aumento sui 3300 m. I venti soffieranno deboli a regime di brezza con residui rinforzi al primo mattino in Val d'Ossola. La temperatura minima sarà di 12 °C mentre la temperatura minima sarà di 26°C. Vi auguriamo una buona giornata.