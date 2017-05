Black-out alle Funivie di Oropa: elicottero e fuoristrada per soccorrere bimbi e malati

BIELLA - Giornata nera per le Funivie di Oropa, che oggi hanno registrato un black-out che ha costretto Protezione civile e Soccorso alpino alla massima mobilitazione. In pratica l'impianto ha registrato un guasto elettrico, che ha determinato la sospensione del trasporto. Dentro le cabinovie c'erano alcune persone, al momento del problema, riportate a valle e a monte con l'alimentatore di emergenza non senza qualche momento di apprensione. Quanto è avvenuto il tutto erano circa le 11. Ma la giornata ed i soccorsi sono andati aventi per tutto il pomeriggio.

I soccorsi

A coordinare tutti gli uomini del soccorso, la Prefettura. In pratica tutti i volontari si sono impegnati ad aiutare le persone in quota a raggiungere il piazzale delle Funivie. In totale sono stati una decina le persone aiutate, soprattutto con i fuori-strada. Per una famiglia con bimbi di pochi mesi e per una persona diabetica senza insulina è stato però necessario far alzare l’elicottero del 118. Le operazione si sono concluse pomeriggio; anche una volta risolto il problema tecnico, l'impianto non è stato più messo a disposizione degli escursionisti, per evidenti ragioni di sicurezza. Nel corso della giornata, sono stati staccati quasi 150 biglietti.