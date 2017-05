Scomparso nel nulla: ore di angoscia per un uomo di 39 anni

VERCELLI - Grande angoscia, in queste ore, per Jimmy Aimaro (39 anni) scomparso da ieri mattina quando era al mercato di Rivarolo, dove lavora come ambulante. Aimaro è molto conosciuto a Moncrivello, anche perché figlio di un noto commerciante dal quale ha ereditato l'attività.

Il mistero

L'uomo era in compagnia della moglie. Erano circa le 9. Ad un certo punto si è allontanato dicendo che voleva andare a prendere un caffè. Ma non ha più fatto ritorno. E nessuno l'ha più visto. Aimaro secondo le testimonianze dei familiari indossava una maglietta a mezze maniche, nera con la scritta rossa «Rosticceria-Macelleria Aimaro». Attualmente lo stanno cercando nella zona di Rivarolo i carabinieri della compagnia di Ivrea, la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e le squadre dei volontari della Protezione civile.

L'appello dei familiari

«Vi prego aiutateci a trovare mio cugino si chiama Jimmy Aimaro, abita a Moncrivello, originario di Chivasso! Chiunque lo veda non esiti a chiamare la moglie Florentina Roca di cui allego il post: Buongiorno a tutti mi aiutate a trovare questo ragazzo che da ieri mattina intorno le 9 del mattino non sia più notizie è scomparso ieri mattina dal mercato di Rivarolo canavese se qualcuno la visto per favore fatemi sapere siamo disperati il mio numero 3293889102».