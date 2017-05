Moto contro auto: un ferito in via Piacenza

BIELLA - Moto contro auto, oggi, in via Piacenza. L'impatto è stato rovinoso per il centauro (28 anni) che è stato portato al Pronto soccorso da un'ambulanza del servizio medico del 118. Il giovane era alla guida di una Yamaha. Nessuna conseguenza dallo scontro invece per l'automobilistia (80 anni) che era alla guida di una Fiat modello Punto. Pare che la moto provenisse da via Rosselli, in direzione Occhieppo Inferiore. L'auto invece usciva da via Salvo d'Acquisto, andando verso destra. Quindi l'impatto. Sui fatti indagano gli agenti della Polizia municipale.