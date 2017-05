Biella, ancora lavori di riasfaltatura di strade e piazze

BIELLA - Prosegue il ciclo di interventi di Primavera sulle strade, ma anche sulle piazze della città: da lunedì 22 maggio infatti sono tre i cantieri che apriranno in rapida successione, portando anche modifiche alla circolazione. Dalle 7 di lunedì 22 chiuderà al traffico via Aldo Moro, per permettere i lavori di riasfaltatura definitiva dopo quella provvisoria seguita agli scavi profondi dell'anno scorso per la posa di un collettore fognario. La strada resterà chiusa nel tratto tra via La Marmora e via Tripoli fino alle 18 di mercoledì 24. Niente auto anche sulla carreggiata Nord di via Tripoli, all'altezza dell'intersezione con via Moro, con la medesima tempistica. Sarà quindi bloccato il flusso in direzione del semaforo di via Galimberti, così come resterà spezzata in due via Delleani. Per superare l'ostacolo verso Ovest il percorso alternativo è via Torino-via Addis Abeba oppure via Torino-via La Marmora. Via Torino e l'asse via Galimberti-via Fecia sono anche le alternative a via Aldo Moro.

E ancora

Da lunedì 22 iniziano i lavori anche in piazza Colonnetti e in via Roccavilla: qui il cantiere chiuderà martedì 23 alle 18. Il parcheggio sarà vietato alle auto quindi per due giorni. Sempre martedì 23 a partire dalle 7 del mattino si procederà alla riasfaltatura anche in piazza De Agostini, compresa la via di raccordo tra via Gobetti e piazza Curiel: il parcheggio accanto a biblioteca e funicolare sarà off limits fino alla sera di giovedì 25. Prosegue intanto il lavoro di ricubettatura del tratto interessato da uno scavo del teleriscaldamento in via Seminari: qui niente chiusure ma solo qualche posto auto vietato, man mano che il cantiere procede verso piazza Duomo.