Microsolchi, a Biella suoni e colori dei Beatles e degli anni '60

BIELLA - Sabato 27 e domenica 28 Maggio torna l'evento che ha come protagonista la musica, Microsolchi. Questo weekend il Chiostro di San Sebastiano ospiterà la mostra mercato di dischi in vinile a cui e sarà affiancata una ricca programmazione di eventi. Quest'anno al centro della manifestazione i fabulous four, i Beatles: a loro saranno infatti ispirati tutti gli appuntamenti musicali in scaletta per festeggiare il cinquantenario dell’album SGT Pepper’s Lonely Hearts Club Band, uscito nei primi giorni di giugno del 1967.

L'evento

La serata di sabato 27 maggio vedrà il primo concerto della manifestazione, preceduto dalla sfilata a di Confartigianato Biella ed i RevolveR, una delle migliori Beatles tribute band italiane. Domenica 28 maggio, invece per l'intera giornata si svolgerà la mostra mercato di dischi in vinile, con la partecipazione di espositori provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Nel pomeriggio tre band biellesi si cimenteranno, ognuna con le proprie specificità con il repertorio dei Beatles: alle 15.30 la Sonòria Lab Band, gli allievi della scuola di musica cossatese proporranno una selezione di brani di Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e Ringo Starr come solisti; alle 16 The Attrezzis una band tutta biellese che rivisita con testi in italiano e con tanta ironia i brani più famosi dei Beatles; alle 17.30 This Gust play the Beatles una delle migliori cover band biellesi che, per l’occasione eseguirà un repertorio esclusivamente dedicato ai Fab Four. Al mattino la colonna sonora all'interno del Chiostro sarà assicurata dal set rigorosamente vinilico di Peter Dj. Sempre in mattinata nella sala conferenze del Chiostro, un video presenterà lo spettacolo-reading ideato dagli scrittori R.Russino e D.Verazzani. Anche quest’anno la manifestazione a colorare la manifestazione i ragazzi dell'istituto IIS – Q.Sella – Tessile Abbigliamento Moda che produrranno t-shirt in tema con gli eventi musicali e cercheranno di riprodurre il clima che si respirava negli anni ’60.



I RevolveR

sono considerati tra le migliori Beatles Tribute band del panorama italiano. La band ripropone infatti i brani dei Beatles ponendo grande attenzione sia agli arrangiamenti, sia agli impasti corali. Nel loro concerto, oltre ad una selezione delle canzoni più celebri, i RevolveR eseguiranno per intero l’abum Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band accompagnati da una piccola orchestra d’archi e fiati in grado di ricreare le stesse sonorità del disco, riconosciuto come uno dei più belli e importanti della musica rock. In chiusura di serata è attesa una sorpresa da parte di Ars Teatrando che si unirà ai musicisti nella parte finale del concerto.