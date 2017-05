Biella di sera, gli appuntamenti di lunedì 22 maggio

BIELLA – Dopo l'intenso weekend del Giro d'Italia con le gare ed il grande successo della notte in rosa, la settimana inizia in relax. Pochi gli eventi in programma per questo lunedì. Ma ecco le nostre proposte per chi non rinuncia ad uscire anche il lunedì sera. Non perdete gli aggiornamenti del Diario sugli eventi dei prossimi giorni perchè anche questa settimana ed il weekend saranno ricchi di eventi particolari.

Gusto

Inaugurazione della sede fissa in Via Italia 90 di Panzerotti On The Road, panzerotti pugliesi fritti e al forno ed una new entry per l'occasione il Paolo's Burger. Assolutamente da provare. E naturalmente birra alla spina e vino pugliese.

Divertimento

Il Luna Park di CittaStudi con le sue giostre vi aspetta fino alle 24 per regalarvi la gioia di tornare ragazzi.

Fotografia

Ultimo giorno oggi all'Ospedale di Pondernano per la mostra: Due ruote e una vetta. Il potere terapeutico della montagna e dell'esercizio fisico. Info: Ufficio Urp Asl Bi, 015 15153920.