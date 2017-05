Formiche in pasticceria, sigilli nel Cossatese

BIELLA - Blatte e colonie di formiche nel laboratorio di pasticceria. A scoprire il tutto, un controllo dei reparti specializzati dei carabinieri (Nas), che hanno certificato la totale mancanza di condizioni igieniche e sanitarie per lo svolgimento della produzione di dolciumi di un'attività.

I fatti

La pasticceria, di cui le autorità non hanno fornito indicazioni maggiori, si trova nel Cossatese. La titolare (una donna di 45 anni) è stata sanzionata. E per riaprire dovrà ovviamente mettersi in regola, pulendo tutti i locali e rispettando le norme in materia. L'Azienda sanitaria locale, infatti, a seguito dell'ispezione, ha ritirato la licenza di produzione e di vendita.