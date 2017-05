Meteo Biella, le previsioni per martedì 23 maggio

La settimana in città inizia con pochi eventi all'insegna del relax dopo il grande evento del Giro d'Italia appena trascorso. Ecco le nostre proposte per la serata

Torna la mostra mercato dei vinili al chiostro di San Sebastiano. In programma un weekend di concerti per celebrare la musica dei Fabulous four e le atmosfere degli anni '60

Idee chiare ed entusiamo. Francesco Vitale titolare del giovane brand di abbigliamento non sbaglia un colpo. Con le t-shirt con taschino è un riferimento per i millenials di tutta Italia ed ora è pronto per farci rivivere le atmosfere degli anni '80 con una licenza anch'essa tutta Made in Biella