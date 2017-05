Biella di sera, gli appuntamenti di martedì 23 maggio

BIELLA – Un martedì sera per tutti i palati, sia dal punto di vista culinario che dell'offerta per il tempo libero. Ecco i nostri consigli per godersi questa serata.

Cucina

Dalle 19 presso la sala corsi del Giardino Biodinamico, Marco Bo Corso di Cucina Naturale per l'Estate - Prima serata verrà preparato un menù completo, ideale per l’estate, composto da 5 ricette: antipasto, primo, secondo, contorno e dessert. Verranno inoltre fornite numerose spiegazioni teoriche su come rendere le proprie abitudini alimentari sane ed equilibrate, secondo i principi della scienza della Nutrizione ma anche dell’antica saggezza popolare delle antiche tradizioni alimentari. Menù: panzanella di tofu al profumo di basilico, zuppetta rinfrescante di orzo al profumo di zenzero ed erba cipollina, lenticchie Beluga all’aneto e zenzero, cipollotti e zucchine saltati al curry, mousse di limone e mandorle. Costo 40 € lezione singola 70 € corso completo.

Musica

Alle 21.30 al Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero (Biella Piazzo) la jam session aperta a tutti. Info: info@biellajazzclub.com.

Cinema

Al Cinema Mazzini di Biella alle 21.30 in sala 1 Fortunata, con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla. Regia di Sergio Castellitto. In sala 2 King Arthur: il potere della spada.Con Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis. Regia di Guy Ritchie. In sala 3, Scappa – Get out. Con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford. Regia di Jordan Peele.