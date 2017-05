Malattie alla tiroide, specialisti nell'atrio dell'ospedale per dare informazioni

BIELLA - Dal 22 al 28 maggio si celebra in tutta Italia la settimana mondiale della tiroide e anche quest’anno l’Azienda sanitaria di Biella ha scelto di essere protagonista per supportare chi avesse bisogno di un consulto o di avere informazioni. Per questa ragione giovedì 25 maggio, dalle 9 alle 12,30 nell’atrio dell’ospedale, ci sarà uno spazio informativo dove gli specialisti risponderanno alle domande dei cittadini.

L'impegno

Saranno presenti professionisti che in particolare si occupano di malattie che colpiscono la tiroide. Quest’anno il titolo scelto per la manifestazione è «Tiroide e Benessere»; l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alle malattie della tiroide, con particolare riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi.

Le associazioni

La manifestazione coinvolge le principali società/associazioni scientifiche endocrinologiche italiane, quali: Associazione Italiana della Tiroide, Società Italiana di Endocrinologia, Associazione Medici Endocrinologi, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Associazione Italiana Medici Nucleari, Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia Italiane, Società Italiana di Endocrino-Chirurgia e il Comitato Associazione Pazienti Endocrini.