Meteo Biella, le previsioni per mercoledì 24 maggio

BIELLA – Anche oggi una bella giornata per Biella ed il Biellese. Il cielo sarà poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi nelle ore più calde della giornata. Saranno possibili deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini, più probabili su quelli sudoccidentali. Lo zero termico sarà in aumento fino a 3900-4000 metri. I venti soffieranno deboli o moderati da nord, nordovest sui rilievi alpini con intensificazione dal pomeriggio sulle Alpi Lepontine con locali condizioni di foehn in valle Ossola; sugli altri settori deboli variabili con successiva rotazione da nord ed intensificazione sul settore orientale e zone appenniniche. La temperatura minima sarà di 17 °C mentre la temperatura massima toccherà i 31 °C. Vi auguriamo buona giornata.