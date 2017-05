Biella di sera, gli appuntamenti di mercoledì 24 maggio

BIELLA - Un mercoledì caleidoscopico in cui potrete scegliere tra la cultura e l'impegno sociale, le danze sfrenate in riva al lago oppure il sempreverde cinema. Ecco le nostre proposte per la serata.

Teatro

Alle 21 a Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 lo spettacolo «A proposito di Smith», promosso da associazione Pop Economix. Dalle grandi scoperte all'obsolescenza programmata che ci obbliga a cambiare smartphone ogni due anni. C'è tutto questo in «A proposito di Smith», che racconta come il nostro mondo sia ormai molto vicino al collasso e ci sia bisogno di una nuova alleanza tra l'uomo e l'ambiente per salvarlo. Ingresso gratuito. Info: Fondazione CRBiella 015 0991868, www.fondazionecrbiella.it, spazio.cultura@fondazionecrbiella.it.

Locali

Al Marinella di Viverone, si balla con pista più grande, due chioschi bar adiacenti alla pista e due in sala. Musica per tutti: fino a mezzanote il classico latino americano del Marinella, e da mezzanotte alle 2 Dj Seven e tutto lo staff del Bar Chalet

Cinema

Al Cinema Mazzini di Biella alle 21.30 in sala 1 Fortunata, con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla. Regia di Sergio Castellitto. In sala 2 King Arthur: il potere della spada.Con Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis. Regia di Guy Ritchie. In sala 3, Scappa – Get out. Con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford. Regia di Jordan Peele.