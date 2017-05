Meteo Biella, le previsioni per giovedì 25 maggio

BIELLA – Qualche nuvola in più sulla nostra città e sul territorio. Il cielo oggi sarà parzialmente nuvoloso al mattino con addensamenti più consistenti sulle zone montane sudoccidentali; nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi, anche consistenti a ridosso della fascia montana occidentale. Al pomeriggio sono previsti rovesci deboli a ridosso dei rilievi sudoccidentali. Lo zero termico è ancora stazionario a ovest sui 3900-4000 m, in lieve calo a est sui 3700 m. I venti soffieranno moderati da nord sui rilievi alpini con rinforzi sulle Alpi Lepontine, deboli nordorientali altrove con rinforzi sui rilievi meridionali al mattino. La temperatura mininima sarà di 17 °C mentre la massima sarà di 28 °C. Buona giornata.