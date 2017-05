Atap, domani sciopero degli autobus

BIELLA - E' stato proclamato uno sciopero di 24 ore nella giornata di venerdì 26 maggio, indetto dalle segreterie provinciali di Biella e Vercelli di Faisa-Cisal. Nelle fasce orarie indicate, i servizi di trasporto sull’intera rete non verranno garantiti. Corse urbane, extraurbane e funicolare: 24 ore, con salvaguardia delle fasce orarie protette. Le corse di linea con percorrenza prevalente nell’arco temporale prima delle ore 8.30, nonché fra le 13 e le 15, saranno di norma garantite.

Avvertenze

L'azienda consiglia in tal caso di verificarne l’effettiva garanzia, consultando gli orari presenti in fermata, sul sito www.atapspa.it, oppure chiamando il "numero verde" 800-912716.

Le linee

Per quanto riguarda le linee 330 e 380, le seguenti corse in prosecuzione non verranno garantite: 330.005 tratto da Biella P.zza Rodari (8.17) a Vaglio Canton Ostocco (8.54); 330.006 tratto da Biella P.zza Rodari (8.46) a Donato Lace (9.22); 380.916 tratto da Mongrando Cimitero (14.44) ad Ivrea (15.34).