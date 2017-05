Rifiuti abbandonati in via Piemonte. «Sembra Napoli»

BIELLA - Rifiuti abbandonati in strada. Problema di educazione civica da parte di alcuni abitanti oppure responsabilità del servizio di raccolta della Seab? La segnalazione arriva dal consigliere comunale di minoranza Giacomo Moscarola (Lega Nord), che sul suo profilo Facebook pubblica alcune fotografie davvero poco edificanti per il quartiere e la città. Lapidario anche il commento: «Forse c'è qualcosa da rivedere sulle modalità di raccolta dei rifiuti in città....... qui siamo in Via Piemonte a Biella ma smia da esi a Napuli».