Giro d'Italia, ascolti record per la Castellania - Oropa

BIELLA - La Castellania-Oropa è la tappa del Giro d’Italia 2017 più vista in tv finora: lo dicono i dati dell’Auditel, che ha calcolato in oltre 2,7 milioni (2 milioni 709mila nel dettaglio) il pubblico collegato in media su Rai2 sabato pomeriggio per «Giro all’arrivo», ovvero per la fase finale della frazione vinta dalla maglia rosa Tom Dumoulin all’ombra - o meglio al sole - del Santuario.

I dati

Lo share del 22,85% dice che quasi un televisore su quattro seguiva le immagini provenienti da Biella. L’audience media dell’intera tappa è stata superiore ai 2 milioni, con uno share del 16,06%. I dati sono comunque parziali, perché non tengono conto del pubblico di Raisport, che pure trasmette in contemporanea le dirette delle tappe, e di Eurosport. Il picco di audience della Castellania-Oropa ha superato anche quello del tappone dolomitico con la doppia ascesa sullo Stelvio di martedì vinto da Vincenzo Nibali, che ha avuto, per il segmento «Giro all’arrivo», 2 milioni 516mila telespettatori.

Un gigantesco spot promozionale del territorio

«Abbiamo visto tantissima gente lungo la salita di Oropa. Ora sappiamo che ce n’era tantissima anche davanti al teleschermo - sorride il presidente del comitato di tappa Sergio Leone - E questi dati non tengono conto delle centinaia di migliaia di persone che, dalla Francia all’Olanda alla Colombia, solo per restare nei Paesi dei corridori protagonisti del Giro, hanno ammirato il Biellese alla tv. Con l’aiuto del bel tempo e di una tappa spettacolare, abbiamo ottenuto uno dei nostri obiettivi: trasmettere un gigantesco spot promozionale del nostro territorio. Spettera a tutti noi provare a raccoglierne i frutti». Il dato del 2017 migliora anche quello della Aglié-Oropa del 2014, quando la diretta del Giro d’Italia era su Rai3: allora, con una tappa che cadeva sempre nel weekend, gli ultimi chilometri raccolsero 1 milione 527mila telespettatori, con uno share complessivo, sommando anche i dati di Raisport, del 19,62%.